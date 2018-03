Krankenhausreport der AOK: Krankenhäuser müssen sich spezialisieren – um mehr Leben zu retten

Doch die meisten Patienten landen erst gar nicht in einem zertifizierten Zentrum. Rund 44.000 Darmkrebsoperationen wurden 2015 in Deutschland an 1000 Krankenhäusern durchgeführt. In einem Viertel der Klinken gibt es durchschnittlich 17 Darmkrebsoperationen pro Jahr. Ein weiteres Viertel operiert zwischen 18 und 33 Mal. Nach den Kriterien der DKG können Kliniken aber nur als Krebskliniken zertifiziert werden, wenn sie mindestens 20 Operationen des Rektumkarzinoms oder 30 des Kolonkarzinoms durchführen.