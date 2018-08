Krankenkassen: Krankenkassen fordern Verbesserung der ärztlichen Versorgung auf dem Land

Skeptisch äußerte sich Litsch dazu, dass es Spahns Plänen zufolge künftig eine extra Vergütung für Ärzte geben soll, wenn sie Patienten behandeln, die über eine Termin-Servicestelle vermittelt werden. Auf diese Weise entstehe ein Anreiz, solche Patienten bevorzugt aufzunehmen und am Ende „nur noch diesen Kanal“ zu bedienen, warnte der AOK-Verbandschef. Auch die Pläne für zusätzliche Sprechzeiten oder Öffnungszeiten von Arztpraxen an Abenden oder am Wochenende halte er für schwierig.