Krankenkassenbeiträge steigen: Die Milliardenlücke, die kaum jemand beachtet

Während in manchen Regionen mangelnde medizinische Versorgung beklagt wird, herrscht vor allem in Ballungszentren ein Überangebot an Kliniken. Etwa jeder dritte Euro der Kassenausgaben geht in die Krankenhäuser. Für die allgemeine Infrastruktur der Häuser zahlen die Bundesländer. Diese unübersichtlichen Zuständigkeiten und Interessen machen Reformen mühsam. Auch bei der Digitalisierung, die einiges effizienter machen könnte, ist das deutsche Gesundheitssystem weit hinterher.



