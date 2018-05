Krankheitstage: Firmen mit Bundesbeteiligung sollen über Arbeitsverträge berichten

BerlinNach der Deutschen Post will Finanzminister Olaf Scholz auch die 105 anderen Unternehmen mit Bundesbeteiligung wegen möglicher Befristungen von Arbeitsverträgen unter die Lupe nehmen. Der Bund werde von seinem Recht Gebrauch machen, von allen Firmen, in denen der Bund im Aufsichtsrat vertreten sei, einen Bericht anzufordern, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Montag.