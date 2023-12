Krankheitswelle Vier Grafiken zeigen, wie krank Deutschland ist

Eine Krankheitswelle macht sich langsam in Deutschland bemerkbar. Die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Institut (RKI) schätzen, dass aktuell mehr als sieben Millionen Bürgerinnen und Bürger von einer akuten respiratorischen Erkrankung (ARE) betroffen sind. ARE bezeichnen typische Erkältungssymptome, wie Husten und Schnupfen, aber auch Bronchitis oder Halsentzündungen gehören dazu.