 Krebsforschung: Anja Karliczek legt Zehnjahresplan für Krebsforschung vor

Die Forschung münde zudem zu selten in Produkten für Patienten. Es gebe etwa zu wenig Vernetzung – etwa für eine einheitliche Kartierung der rund 150 Gene, die bei Krebs eine Rolle spielten. In den USA gebe es ein nationales Krebsinstitut, in England den National Health Service (NHS), in Frankreich zentrale Planung. „Wir haben die Köpfe, wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten – das muss zusammengebracht werden“, forderte Lauterbach. Sonst werde Deutschland abgehängt.