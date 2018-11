Kredit-Auskunfteien Ministerin Barley will mehr Transparenz bei Schufa und Co.

BerlinVerbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) hat mehr Transparenz bei Kredit-Auskunfteien wie der Schufa gefordert. „Jeder Bürger muss das Recht haben zu erfahren, welche wesentlichen Merkmale in die Berechnung der eigenen Bonität eingeflossen sind und wie diese gewichtet werden“, erklärte sie am Donnerstag in Berlin. Die Auskunfteien stünden in der Pflicht, dafür zu sorgen.