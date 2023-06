Kreditgarantien: Deutschland hält Exportbürgschaften für China offen

Allerdings geht aus der Beantwortung einer kleinen Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion auch hervor, dass das Ausfallrisiko der Bürgschaften für China in den letzten Jahren für Deutschland sehr gering gewesen sei. So seien in den Jahren 2021 und 2022 nur 0,1 Millionen Euro an Entschädigung für geplatzte Geschäfte ausgezahlt worden. Da Unternehmen das Ausfallrisiko ihrer Exporte gegen eine Gebühr versichern, dürfte die Absicherung deshalb ein gutes Geschäft sein. „Dies deckt sich mit den traditionell guten Zahlungserfahrungen, die Deutschland mit China und chinesischen Unternehmen in der Vergangenheit gemacht hat“, heißt es in dem Schreiben von Wirtschafts-Staatssekretär Udo Philipp.