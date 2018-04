Kreuz-Debatte: Heftige Kritik and Söders Kruzifix-Offensive

Das Thema Kruzifixe in öffentlichen Gebäuden wurde in Bayern bereits in den 90er Jahren heftig diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht entschied 1995, dass die bis dahin geltende Pflicht in Bayern, in Klassenzimmern Kreuze anzubringen, nicht verfassungskonform ist: Sie verstoße gegen das Grundrecht auf Religionsfreiheit und die staatliche Neutralitätspflicht. Der Aufschrei in konservativen und katholischen Kreisen war groß. Sogar der als zurückhaltend geltende Münchner Erzbischof, Kardinal Friedrich Wetter, demonstrierte damals für das Kreuz an Schulen. Passende Pointe: Söder hängte am Dienstag in der Staatskanzlei ein Kreuz auf, das einst Wetter geweiht hatte.