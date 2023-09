Krieg im 21. Jahrhundert Welche Lehren die Bundeswehr aus den Schlachten in der Ukraine ziehen sollte

Aufklärung und Bekämpfung erfolgen in unter fünf Minuten. Auch die russische Armee hat sich inzwischen in diesen Bereich vorgearbeitet, so die jüngste Analyse zu deren taktischen Anpassungen vom britischen Forschungsinstitut Royal United Services Institute. Das bedeutet, Kampftruppen müssen noch weiter im Raum verteilt werden und zum ständigen und raschen Verlegen in der Lage sein, um zu überleben. Das macht gerade das Führen von Großverbänden anspruchsvoll.