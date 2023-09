Krieg im 21. Jahrhundert Welche Lehren die Bundeswehr aus den Schlachten in der Ukraine ziehen sollte

Der neue Krieg setzt auch die althergebrachte Doktrin der Bundeswehr von steter Bewegung samt Feuer unter Druck. Entwickelt wurde sie noch aus den Erfahrungen der Wehrmacht beim Verzögern der Roten Armee an der Ostfront. Bis jetzt sahen sich die Bundeswehr-Militärs mit ihr umfassend auf der Höhe der Zeit. Doch bei Rückeroberungsoperationen gegen dichte Stellungssysteme wie in der Ukraine kommen die Bundeswehr-Einsatzgrundsätze an ihre Grenze. Die von der russischen Armee angelegten Minensperren seien so weitläufig, dass ein Ausweichen und In-Bewegung-bleiben schlicht unmöglich würde, so Brigadegeneral Christian Freuding, Chef des Planungsstabes im Verteidigungsministerium.