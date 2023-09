Krieg im 21. Jahrhundert Welche Lehren die Bundeswehr aus den Schlachten in der Ukraine ziehen sollte

Den Aufstieg der Drohnen zum globalen Kampfwerkzeug zeichneten schon die Kriege der vergangenen Dekade vor – in Syrien, Libyen und vor allem Berg-Karabach. Wenige Kampfdrohnen wie die türkische Bayraktar TB-2 wurden jeweils dort zum wichtigen Faktor, wo es gegen eine schwache Flugabwehr ging und der Gegner nicht nachrüsten konnte. In der Ukraine zeigen sich Drohnen erstmals als absolutes Muss, um in einem Abnutzungskrieg zu bestehen.



Aggressor Russland wie der Verteidiger Ukraine benötigen sie zu Tausenden – für das rasche Aufklären neuer Feindstellungen oder auch als „herumlungernde Munition“ die sich selbst ihr Ziel sucht – geläufig als Kamikazedrohnen. Laut der jüngsten Analyse des britischen Militär-Forschungsinstitutes Royal United Services Institut zum Kriegsverlauf, verschleißen die Ukrainer im Kampf monatlich an die 10.000 Drohnen. Diese entwickeln sich bei den ukrainischen Streitkräften bereits in Richtung einer eigenen Truppengattung.