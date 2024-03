Krieg in der Ukraine Wie der Marschflugkörper Taurus funktioniert – und warum er umstritten ist

Taurus – hinter dem Namen verbirgt sich die Bezeichnung „Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity“. Dahinter wiederum verbirgt sich ein Luft-Boden-Marschflugkörper, der aus einem Flugzeug abgeworfen wird. Die Raketen sind fünf Meter lang und einen Meter breit und sind in der Lage, in einer Höhe von weniger als 50 Metern in etwa Bunkeranlagen einzuschlagen. Weil sie so tief fliegen können, tauchen sie schwerer auf feindlichen Radaren auf und werden so seltener von gegnerischer Flugabwehr getroffen. Außerdem kann Taurus sein Ziel autonom ansteuern, also ohne, dass es gelenkt werden muss.