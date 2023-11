Krieg in Nahost Habeck fordert „harte politische Antwort” auf Antisemitismus

02. November 2023 | Quelle: dpa

Vizekanzler Robert Habeck erhielt für sein Video Zuspruch von allen Seiten. Bild: Bild: dpa

In einem viel beachteten Video hat Vizekanzler Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt und Solidarität mit Jüdinnen und Juden angemahnt. „Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort”, sagte der Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Politiker in einem Video, das sein Ministerium am Mittwochabend bei X (vormals Twitter) verbreitete.