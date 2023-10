Krieg in Nahost Özdemir kritisiert linken Antisemitismus

31. Oktober 2023 | Quelle: dpa

«Es gibt keinen weniger schlimmen Antisemitismus», schreibt Grünen-Politiker Cem Özdemir in einem Gastbeitrag für das Magazin «Stern». Bild: Bild: dpa

Grünen-Politiker Cem Özdemir hat angesichts von Straftaten in Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland gefordert. „Wenn wir sagen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf, dann müssen wir dem Taten folgen lassen”, schreibt der Agrarminister in einem Gastbeitrag für das Magazin „Stern”.