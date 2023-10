Krieg in Nahost Politiker für schärferes Vorgehen gegen Antisemiten

16. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Nach dem Blutbad der Hamas in Israel haben in vielen deutschen Städten Unterstützer der Palästinenser protestiert. Bild: Bild: dpa

Angesichts der Relativierung des Hamas-Blutbads in Israel durch Palästinenser-Unterstützer in Deutschland fordern Politiker ein umfassendes und scharfes Vorgehen gegen antisemitische Hetzer. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, regte eine Verschärfung des Straftatbestands der Volksverhetzung an. Die CDU-Vizevorsitzende Karin Prien sagte: „Wir müssen ihnen die Resonanzräume nehmen, ihre Moscheen, ihre Cafés und Vereine dichtmachen und das Geld konfiszieren, das sonst für den Terror in der Welt genutzt würde.”