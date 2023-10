Krieg in Nahost Scholz zeigt „Kante” gegen Antisemitismus

19. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz im Plenum des Bundestages. Bild: Bild: dpa

Nach teils gewalttätigen Ausschreitungen und dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland angekündigt. Es sei „eine klare Kante gefragt”, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag kurz nach Rückkehr von seiner Israel-Reise. Man dürfe nicht wegschauen.