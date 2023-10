Krieg in Nahost Zentralrat der Muslime mahnt friedliche Demonstrationen an

21. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, bei einer Veranstaltung in Osnabrück. Bild: Bild: dpa

Der Zentralrat der Muslime mahnt pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung. „Ich mache mir wirklich große Sorgen”, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, in den ARD-„Tagesthemen”. Auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu erleben. „An dieser Stelle verurteile ich das ganz klar und deutlich”, betonte Mazyek. „Ich appelliere auch insbesondere an die Muslime, gerade an Demonstrationen, sich jetzt zurückhaltend zu beteiligen und auch genau hinzuschauen, wer die Betreiber sind.”