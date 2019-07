Kriminalität auf Rekordhoch Klöckner plant Gesetz gegen Betrug bei Lebensmitteln

Künftig sollten Plattformbetreiber „aktiv dazu beitragen, dass gesundheitsgefährdende Produkte nicht bei den Käuferinnen und Käufern landen“. Dazu will die Ministerin die Behörden verpflichten, eine Warnung vor einem bestimmten Produkt künftig auch Plattformanbietern mitzuteilen. „Anders als bisher stehen damit nicht mehr nur die Hersteller der Produkte, sondern eben auch die Plattformanbieter in der Pflicht, das entsprechende, gesundheitsgefährdende Angebot zu entfernen“, so Klöckner. Vorgesehen sei zudem, dass Landesbehörden künftig explizit zur verdeckten Probenahme befugt seien. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Kontrolle, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in der Überwachung des Onlinehandels weiter verbessern“, so die Ministerin in der WirtschaftsWoche.