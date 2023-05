Kriminalität Brandanschlag am Bürgerbüro des SPD-Abgeordneten Diaby

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Brandspuren an der Eingangstür zum Bürgerbüro des Bundestagsabgordneten Dr. Karamba Diaby. Die Polizei geht von einem Brandanschlag aus. Bild: Bild: dpa

Erneut ist das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle Ziel eines Angriffs geworden: Am Mittwochabend stand eine Tür des Büros in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Diaby sagte, dass es sich dabei um die Tür zu seinem Bürgerbüro handele. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Der Mann befindet sich seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft.