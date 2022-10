Kriminalität Brandanschlag auf geplante Flüchtlingsunterkunft in Sachsen

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Das «Spreehotel» vor der Ankunft der ersten Flüchtlingsfamilien. Bild: Bild: dpa

Unbekannte haben am Freitagmorgen auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Sachsen einen Brandanschlag verübt. Der Brand sei im Innern des „Spreehotels” in Bautzen ausgebrochen, nachdem die Täter Fensterscheiben eingeworfen hatten, wie das Landeskriminalamt in Dresden mitteilte. Vier Menschen, die im Haus übernachteten, blieben demnach unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.