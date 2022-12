Kriminalität: Bundestag beschließt Bargeldverbot bei Immobilienkäufen

Außerdem sollen die zahlreichen Grundbücher in Deutschland in das Transparenzregister übertragen werden. Angaben zur Beurkundung von Immobilientransaktionen werden in einer neu aufzubauenden Datenbank gespeichert.



Lesen Sie auch: Chapeau für die Usmanow-Razzia – aber Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher



Mit dem jetzt beschlossenen zweiten Teil des Gesetzespaketes wird auf Bundesebene eine Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung geschaffen. Diese wird künftig bei dem Thema alle Behörden in Deutschland koordinieren. Sie soll zunächst beim Zoll angegliedert werden, später aber in der von Bundesfinanzminister Christian Lindner geplanten neuen Bundesbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität aufgehen. Geplant ist auch eine Hinweisannahmestelle sowie die Möglichkeit, einen Sonderbeauftragten in Unternehmen zu installieren, um die Einhaltung von Sanktionen zu überwachen.