Kriminalität Container für Flüchtlinge mutmaßlich in Brand gesetzt

30. April 2023 | Quelle: dpa

Die Feuerwehr konnt den Brand löschen. Bild: Bild: dpa

Eine noch unbewohnte Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen ist in Südhessen mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) in der Nacht auf Sonntag niemand, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die aus Hessen stammt, sprach auf Twitter von einer „schlimmen Nachricht”.