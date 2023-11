Kriminalität Durchsuchungen in mehreren Ländern nach 1. Mai-Demo in Gera

08. November 2023 | Quelle: dpa

Polizisten stehen am 1. Mai 2023 in Gera Demonstrationsteilnehmern aus der linken Szene gegenüber. Bild: Bild: dpa

Im Zuge von Ermittlungen in der linken Szene nach einer Demonstration am 1. Mai in Gera hat die Polizei Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Angaben der Staatsanwaltschaft Gera zufolge geht es um den Vorwurf des Landfriedensbruchs.