Kriminalität Entsetzen über antisemitische Vorfälle

12. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Polizeifahrzeug fährt vor der Neuen Synagoge in Erfurt entlang. Bild: Bild: dpa

Politiker haben mit Entsetzen auf neuerliche antisemitische Vorkommnisse in Deutschland reagiert. So wurden vor der Neuen Synagoge in Erfurt ausgelegte Papiere angezündet. In Frankfurt am Main wurden drei Männer wegen antisemitischer Beleidigungen festgenommen. Nach Einschätzung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist Antisemitismus in Deutschland zu lange unterschätzt worden.