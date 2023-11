Kriminalität Extremismusforscher warnt vor zunehmender Radikalisierung

23. November 2023 | Quelle: dpa

Ahmad Mansour bei der Vorstellung des bundesweiten Projekts "Moscheen für Integration". Bild: Bild: dpa

Der Extremismusforscher Ahmad Mansour sieht mit Blick auf antisemitische Propaganda in Deutschland ein zunehmendes Radikalisierungspotenzial etwa bei Rechtsextremen und muslimischen Jugendlichen. „Das macht mir große Sorgen”, sagte er in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Der Autor und Psychologe wird am Donnerstag zur Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden als Redner erwartet. Das Thema der Expertenkonferenz lautet „Ursachen und Dynamiken von Gewalt - wie brechen wir die Welle?”.