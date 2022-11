Kriminalität Gegen den Hass: Neue Strategie soll Antisemitismus eindämmen

30. November 2022 | Quelle: dpa

Das Papier "Nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben" wurde in Berlin auf Bundespressekonferenz vorgestellt. Bild: Bild: dpa

Schüsse auf ein ehemaliges Rabbinerhaus in Essen, Müll und Zerstörung an einer Synagoge in Berlin, Attacken auf die Skulptur eines jüdischen Sportlers in Thüringen - das sind nur drei Beispiele aus den vergangenen Wochen.