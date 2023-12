Kriminalität Grab von Helmut und Loki Schmidt mit Hakenkreuzen beschmiert

Das Grab von Helmut und Hannelore Schmidt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf. Bild: Bild: dpa

Unbekannte Täter haben am Freitagabend das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Frau Loki Schmidt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf mit Hakenkreuzen beschmiert. Es war der Vorabend von Schmidts Geburtstag - am Samstag wäre der prominente Politiker 105 Jahre alt geworden.