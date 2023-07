Kriminalität Jugendliche von Hansa-Fans in Zug rassistisch angegriffen

In Mecklenburg-Vorpommern ist es in einem Zug zu rassistisch motivierter Gewalt gekommen. Bild: Bild: dpa

Eine Gruppe von Jugendlichen und eine Erzieherin sind nach Polizeiangaben am Samstag in einem Zug von Anhängern des FC Hansa Rostock in Mecklenburg-Vorpommern angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei Jugendliche sowie die Erzieherin von Hansa-Fans geschlagen worden sein.