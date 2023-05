Kriminalität Mehr politisch motivierte Straftaten

09. Mai 2023 | Quelle: dpa

Blick auf ein Haus, dessen Bewohner der «Reichsbürger»-Bewegung angehört, am Rande eines Ortstermins am frühen Morgen. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der in Deutschland verübten politisch motivierten Straftaten hat im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge zugenommen. Der Anstieg um rund sieben Prozent auf 58.916 Straftaten im vergangenen Jahr hängt nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) unter anderem mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammen, der in Deutschland 2022 viele Menschen stark beschäftigte - auch aufgrund der Angst vor dadurch möglicherweise bedingten Versorgungsengpässen.