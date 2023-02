Vor einem Jahr hatte ein Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) über sexuelle Gewalt im Erzbistum München und Freising für Wirbel gesorgt, weil Ratzinger darin persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen wurde. Der Fall H. war in dem Gutachten der prominenteste. Dass Ratzinger seine Angaben, er habe als Münchner Erzbischof an einer Sitzung, in der es um den versetzten Wiederholungstäter ging, nicht teilgenommen, später korrigieren musste, machte weltweit Schlagzeilen und dürfte das Andenken an den bayerischen Papst nachhaltig beschädigt haben.