Kriminalität Mutmaßliche Schleuser festgenommen

07. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Hunderte Polizisten durchsuchen am frühen Morgen Wohnungen in Berlin, Brandenburg und NRW. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser hat die Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen und Gebäude in Berlin, im brandenburgischen Forst und in Siegen (NRW) durchsucht. Es gehe um das gewerbsmäßige und bandenmäßige Einschleusen von Ausländern nach Deutschland, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland. Gegen sechs Menschen liege Haftbefehl vor. Vier der Verdächtigen seien am Mittwochmorgen bereits festgenommen worden, zwei in Berlin und zwei in Forst.