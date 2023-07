Kriminalität Prozess wegen tödlicher Messerattacke in Zug bei Brokstedt

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Mitarbeiter der Spurensicherung und Polizeibeamte sind am Tatort im Einsatz. Bild: Bild: dpa

Der 34 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. muss sich ab heute für die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. In dem am Vormittag beginnenden Prozess wirft ihm die Staatsanwaltschaft Mord in zwei Fällen und versuchten Mord in vier Fällen vor. Er soll am 25. Januar nahe dem Bahnhof von Brokstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älterer Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen.