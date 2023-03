Kriminalität Razzia gegen Schleuserbande - Polizei und GSG 9 im Einsatz

15. März 2023 | Quelle: dpa

Polizisten bei einer Razzia in der Hauptstadt. Bild: Bild: dpa

Mit einer großen Razzia ist die Polizei in Berlin und Sachsen-Anhalt gegen eine Bande mutmaßlicher Schleuser vorgegangen. Mehr als 20 Wohnungen und Büros vor allem in Berlin wurden seit dem frühen Mittwochmorgen durchsucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Fünf Männer wurden verhaftet, vier davon in Berlin und einer in Halle. Insgesamt ermittelt die Polizei gegen 18 Verdächtige.