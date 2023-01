Kriminalität Silvester-Krawalle: Faeser will rasche Urteile gegen Täter

08. Januar 2023 | Quelle: dpa

In der Silvesternacht gab es in mehreren Städten Angriffe auf Einsatzkräfte. Bild: Bild: dpa

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin und anderen deutschen Großstädten in der Silvesternacht fordern mehrere Bundesminister eine schnelle und harte Verurteilung der Täter. „Bis zu einem Urteil dürfen maximal ein paar Wochen vergehen. Nur so kann sich der Rechtsstaat Respekt verschaffen”, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der „Bild am Sonntag”. „Junge Gewalttäter müssen sofort klar und deutlich spüren, dass ihr Handeln Konsequenzen hat”, betonte sie.