Kriminalität Terroralarm Kölner Dom: Mann in Gewahrsam genommen

26. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Polizisten sichern einen Eingang zum Kölner Dom. Bild: Bild: dpa

Im Zusammenhang mit dem Terroralarm für den Kölner Dom hat die Polizei einen Verdächtigen in Wesel in Gewahrsam genommen. Die Polizei habe in der Stadt am Niederrhein an Heiligabend eine Wohnung mit Spezialeinheiten durchsucht und fünf Männer in Gewahrsam genommen.