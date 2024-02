Kriminalität Verstoß gegen Russland-Embargo: Unternehmer bleibt in U-Haft

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Das Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Bild: Bild: dpa

Ein deutsch-russischer Geschäftsmann, der elektronische Bauteile für Drohnen an Russland geliefert haben soll, bleibt vorerst hinter Gittern. In einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss ordnete der Bundesgerichtshof (BGH) die Fortdauer der Untersuchungshaft an.