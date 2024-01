CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, man habe feststellen müssen, „dass der Antisemitismus leider sehr stark auf deutsche Straßen zurückgefunden hat”. Das sei ein Problem von Rechtsradikalen, aber auch „ein zugewandertes Problem” im migrantischen Milieu. „Es ist bedrückend zu sehen, was in den vergangenen Monaten da stattgefunden hat.” Die Gesetzesverschärfungen seien nötig, „um dieses klare Signal zu geben, Deutschland steht unverrückbar an der Seite der Jüdinnen und Juden.”