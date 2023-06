Alarmiert zeigte sich Rias-Expertin Loy von den neun für 2022 dokumentierten Fällen „extremer Gewalt” gegen Juden, also potenziell tödliche oder schwere Gewalttaten. „Dies ist die höchste Anzahl solcher Fälle seit Beginn der bundesweiten Erfassung in 2017.” Dazu zählte Rias die Schüsse auf das ehemalige Rabbinerhaus in Essen, einen Brandanschlag in Bochum und einen vereitelten Anschlag auf die Synagoge in Dortmund.