Krise der Autoindustrie Autoindustrie in 3 Grafiken: Was für Beschäftigte auf dem Spiel steht

Denn mit der mächtigsten Gewerkschaft Deutschlands im Rücken, eben der IG Metall, haben sich die Arbeiterinnen und Arbeiter über Jahrzehnte attraktive Arbeitsbedingungen erkämpft. Ein Grund, warum die Autohersteller so beliebt bei Arbeitnehmern in Deutschland sind. Angefangen beim Verdienst. Je nach Entgeltgruppe (EG), die sich unter anderem an den Arbeitsaufgaben bemisst, verdienen Beschäftigte in der Automobilbranche nach dem Tarifvertrag der IG Metall seit Juni zwischen etwa 2.500 und über 6.000 Euro brutto im Monat. Hinzu kommt ein Leistungsentgelt sowie gegebenenfalls Schichtzulagen und Jahressonderzahlungen wie Zusatzgeld, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Bei VW gilt ein Haustarifvertrag mit ähnlichen Bedingungen und Gehaltsstufen.