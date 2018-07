Krise der Globalisierung: Eine Lanze für den Liberalismus!

Die Ordnung der Freiheit hat der Menschheit einen nicht gekannten Wohlstand gebracht; in ihrem Rahmen kann jeder Einzelne durch sein freies Handeln zur Mehrung der Prosperität beitragen. In der Sprache der Ökonomie könnte man sagen: Jeder Mensch hat ein positives wirtschaftliches Grenzprodukt, wenn man ihn nur in Freiheit so handeln lässt, wie er es am besten kann. Da jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten besitzt, führt freies Handeln zur Arbeitsteilung und in der hoch entwickelten Gesellschaft zur Wissensteilung. Die Genialität der liberalen Wirtschaftsordnung besteht nun darin, einen Mechanismus zur Koordination der Handlungen freier Menschen geschaffen zu haben: den Markt. Die sich beim Tausch im Markt bildenden Preise sind die Instrumente der Abstimmung. Dort kann das Handeln von Menschen koordiniert werden, die sich nicht kennen, die nicht einmal von ihrer Existenz wissen. Wenn jeder frei handelnde Mensch ein positives wirtschaftliches Grenzprodukt hat, dann wächst der wirtschaftliche Wohlstand mit jedem Menschen, der am Tausch im Markt teilnimmt.