Krise der Union Wo ist Laschet?

Zwar ist Laschet gerade dabei, ein Programm für die Bundestagswahl zu entwerfen. Aber es dauert alles zu lange, seine Wettbewerber sind wesentlich sichtbarer als er. Das beginnt mit den Grünen-Duo Annalena Baerbock und Robert Habeck, die kaum eine Gelegenheit für ihre Botschaften verpassen. Und auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz streut lustvoll Salz in die Wunden der Union. Seine Partei hat Scholz längst in eine Art versteckten Vorwahlkampfmodus versetzt, was in Berlin den Eindruck regierungsamtlicher Planlosigkeit noch verstärkt.



Selbst die FDP, lange geglaubter Weggefährte der Union, nutzt deren Schwäche für einen Kurswechsel, um mit einer Ampel an die Macht zu kommen.