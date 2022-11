Krise im Wohnungsmarkt: „Es darf auf keinen Fall zu einem Förderstopp kommen“

So teuer ist insbesondere der Neubau, dass Interessierte mittlerweile offenbar deutlich lieber in Bestandsimmobilien investieren. Im Schnitt seien diese aktuell um die 150.000 Euro günstiger, heißt es in einer Kantar-Studie im Auftrag der Ministerin, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Gleichzeitig kauften weniger als 20 Prozent der Befragten neu. Sogar die Zahl der geerbten und geschenkten Wohnungen in Deutschland hat den Neuerwerb mittlerweile deutlich überholt.