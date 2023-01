Krisen, Wohlstand, Chancen: Die Verzichtsromantik der Wohlhabenden ist zynisch

Marktwirtschaft ist jedoch keine Veranstaltung im politikfreien Raum: Sie ist eingebunden in die staatliche Ordnung. So sehr sich kaum jemand in einer Pandemie oder angesichts der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges die Wirtschaft ohne den Staat vorstellen will, so gilt umgekehrt auch, dass der Staat ohne Wertschöpfung aus der Wirtschaft und entsprechend leistungsfähige Steuerzahler niemandem helfen kann. Tatsächlich hat unser marktwirtschaftliches System bewiesen, wie effizient und anpassungsfähig es ist. Wenn man es lässt und nicht durch politische Entscheidungen zum Beispiel das Energieangebot verknappt. Auf der Agenda steht viel Ausstieg und wenig Einstieg, etwa bei der Förderung heimischen Schiefergases.