Krisenbewältigung Das sind 2024 die wichtigsten Köpfe

Mit dem Paukenschlag aus Karlsruhe wurde aber bald darüber diskutiert, Geld zu sparen, wenn man Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine, schneller in den Arbeitsmarkt integriert. Konkret will die Bundesregierung mit dem sogenannten Job-Turbo für Geflüchtete so rund 500 Millionen Euro einsparen. Und Terzenbach? Der rückt plötzlich in das politische Rampenlicht. Denn er muss diese Menschen jetzt möglichst schnell und nachhaltig in Arbeit bringen.