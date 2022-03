Krisengeld statt Tankrabatt Grünen-Fraktionschefin Dröge stellt sich gegen Tankrabatt

Christian Lindner habe gesagt, welchen Spielraum er für Entlastung im Etat sehe, so Dröge. „Sein Vorschlag für einen Tankrabatt bewegt sich je nach Gestaltung zwischen sechs und zwölf Milliarden Euro pro Jahr.“ Das Geld solle besser in ein Energiegeld fließen, das allen und nicht nur Autofahrern zu Gute komme. „Ein Energiegeld von jährlich 100 Euro pro Kopf schlägt mit rund acht Milliarden Euro zu Buche“, rechnete Dröge das von ihrer Partei favorisierte Modell in der WirtschaftsWoche vor.