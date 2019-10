Krisengespräch zwischen Scholz und FDP ergebnislos Grundsteuerreform: Showdown im Bundestag

Die FDP stehe dafür, so Lindner, „Bürokratie ab- und nicht aufzubauen“. Die angepeilte Doppelberechnung würde aber für Immobilieneigentümer und Finanzverwaltung zu einem hohen Mehraufwand führen. Das würde tausende Finanzbeamte auf Jahre hinaus beschäftigen. Ein kurzfristiger Besuch von Finanzminister Scholz in der FDP-Fraktion am Dienstagnachmittag brachte keine Verständigung. Damit sind die Chancen weiter gesunken, dass die FDP doch noch am Freitag der Gesetzesnovelle zustimmt.