Krisenkanzlerin Angela Merkel „Wir können uns alles leisten, was wir entschieden haben“

Ihre drei nächsten und wichtigsten Ziele formuliert Merkel sehr klar: Die Kinder dürfen wegen Unterrichtsaufall „nicht zu den Verlierern der Pandemie“ werden, der gesellschaftliche Zusammenhalt müsse so weit wie möglich erhalten bleiben und schließlich müsse das Wirtschaftsleben am Laufen gehalten werden. „Die Substanz der Unternehmen und der Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben“, betont sie. Deshalb findet sie auch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes richtig, ebenso wie die milliardenschweren Staatshilfen für die Wirtschaft. „Wir können uns alles leisten was wir entschieden haben“, versichert Merkel, „und wir müssen uns auch immer fragen, was kostet es, wenn wir nicht handeln?“



Offensiv begründet sie auch die gewaltigen Hilfen für Europa und für alle EU-Länder, die „unverschuldet in Not geraten sind“. Von dem 750 Milliarden Euro starken Wiederaufbaufonds erhalte Deutschland rund 22 Milliarden, rechnet Merkel vor, und davon sollen Zukunftsinvestitionen finanziert werden. Der „Großteil des Geldes“ werde in die digitale Infrastruktur fließen, in digitale Bildung und in Technologien wie Wasserstoff und Batteriezellen, so die Kanzlerin. Dieser Vorrang für neue Technologie gelte auch für alle Projekte, die aus den Mitteln des Kohleausstiegsfonds bezahlt werden. Allerdings werde es bei der genauen Mittelverwendung noch erhebliche Debatten mit dem EU-Parlament geben, sagte Merkel voraus. Da müsse sie „wieder eine Quadratur des Kreises“ lösen.