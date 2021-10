Krisenkonferenz der Union Bei den CDU-Mitgliedern hat Friedrich Merz die besten Chancen

Der Bundesvorstand und das Präsidium der CDU sind durch die Niederlage extrem geschwächt – zeitgleich mit dem Rückzug von Laschet geben auch die Gremienvertreter ihre Ämter auf. Es ist also ein Vorstand auf Abruf, der am kommenden Dienstag in Berlin zusammentreffen und über die Empfehlungen der heutigen Kreisvorsitzendenkonferenz beraten wird. Zwar sieht die Satzung der CDU keinen bindenden Mitgliederentscheid und keine Direktwahl des Vorsitzenden vor. Wenn die Basisvertreter heute aber fordern, dass die CDU-Mitglieder befragt werden sollen, wer ihrer Meinung an die Spitze der Partei rücken soll, dann dürfte der Vorstand kaum noch in der Lage sein, sich dem zu verschließen. Kaum vorstellbar, dass dann der nächste CDU-Bundesparteitag, dessen Delegierte per Satzung zur Wahl des Vorsitzenden berechtigt sind, etwas anderes tun werden als dem Votum der Mitglieder zu folgen.