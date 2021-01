Krisentreffen Pandemie außer Kontrolle: Merkel will Krisengipfel mit Länderchefs vorziehen

Die Bundesregierung pocht außerdem auf härtere Maßnahmen und weitere Kontakteinschränkungen in den Ländern. So soll nach Auffassung des Kanzleramtes der Unterricht in Schulen nur noch im Wechsel mit jeweils einer halben Klassenpräsenz und Homeschooling als „Hybridunterricht“ stattfinden. Die lange umstrittene Frage, ob sich die Kinder in den Schulen anstecken oder nicht, sei inzwischen eindeutig mit „ja“ beantwortet, hieß es im Kanzleramt. Dennoch finde in den Ländern immer noch so gut wie kein Hybridunterricht statt.